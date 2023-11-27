شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز عمرو السولية ونيدفيد ومتولى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تجهيز الثلاثي "عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي" من أجل المشاركة فى مباريات الدوري المقبلة، ومنحهم فرصة تصاعدية حتى يتم تجهيزهم فنياً وبدنياً، قبل الاعتماد عليهم بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة.

وخرج السولية ونيدفيد ومتولي من قائمة مباراة الأهلي الأخيرة أمام ميدياما الغاني فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى ظل عدم الجاهزية الفنية التامة، وحاجتهم للمشاركة بشكل تدريجي في المباريات قبل أن يتم الاستعانة بهم بشكل أساسي في المباريات.