شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز عمرو السولية ونيدفيد ومتولى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
وخرج السولية ونيدفيد ومتولي من قائمة مباراة الأهلي الأخيرة أمام ميدياما الغاني فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى ظل عدم الجاهزية الفنية التامة، وحاجتهم للمشاركة بشكل تدريجي في المباريات قبل أن يتم الاستعانة بهم بشكل أساسي في المباريات.
وينتظر النادي الأهلي مباريات قوية، بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، عدة مباريات قوية، حيث يلعب المارد الأحمر في الدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، ويطير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.
ويواجه الأهلي فى كأس العالم للأندية، الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي فى المباراة الافتتاحية للبطولة القوية.مواعيد مباريات الأهلى
1-الأهلي وسموحة
الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز
2 - يانج أفريكانز والأهلي
السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
3 - زد و الأهلي
الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز
4 - الأهلي و شباب بلوزداد
السبت 9 ديسمبر - إستاد القاهرة - في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
على أن يسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.
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