الامارات | زهرة حسين تتوج في بطولة العرب للدراجات رغم «حادث سقوط»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوجت لاعبة منتخب الإناث للدراجات، زهرة حسين، بأربع ميداليات في بطولة العرب للمضمار التي أقيمت في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على الرغم من حادث سقوط في أحد السباقات، والذي لم يؤثر في معنوياتها في سباقات أخرى، حيث نجحت في نيل ثلاث ميداليات على المستوى الفردي، وميدالية في «الفرق». واختتمت البطولة العربية مساء أول من أمس، وتألق فيها المنتخب بشكل لافت.

وكانت زهرة حسين تعرضت لحادث سقوط مؤلم في اليوم الأول من البطولة، لكنها رفضت الاستسلام، وأكملت السباق، ثم توجت بعد ذلك في سباقات أخرى، وفي أول مشاركة لها في السباقات التخصصية الأولمبية. ونالت زهرة حسين فضية سباق المطاردة الفردية، وبرونزيتين في سباقي الإقصاء والامونيوم، إضافة إلى فضية في سباق السرعة الفرقية برفقة لاعبات المنتخب.

وقالت زهرة حسين لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة قوية ورائعة، وأشعر بتحسن كبير، نظراً للمستوى الذي قدمته، إذ يختلف تماماً عن بطولة العام الماضي، وذلك بعد تركيز كبير في التدريبات والمعسكرات الخارجية، وقادرة على تحقيق نتائج أكبر في البطولات المقبلة».

وأضافت: «لدي هدف واضح أسعى إلى تحقيقه، وهو الوصول إلى أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس». في جانب آخر، بلغت حصيلة ميداليات المنتخب 34 ميدالية، بواقع ثماني ذهبيات و14 فضية و12 برونزية.

وشهد اليوم الأخير من البطولة تحقيق المنتخب لـ18 ميدالية، كما كان لمنتخب الشباب نصيب جيد من الميداليات، وهو مفاجأة البطولة، كونه يشارك للمرة

الأولى بمجموعة جديدة من الدراجين. وكان النصيب الأبرز لمنتخب الكبار بواقع سبع ذهبيات، بينما جاءت الذهبية الثامنة من خلال نجمة منتخب الإناث مروة سلمان.

. زهرة حسين أحرزت 4 ميداليات في البطولة التي اختتمت أول من أمس في مصر.