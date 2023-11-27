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الامارات | «دبي للإعلام» تحفز موظفيها على ممارسة الرياضة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت «دبي للإعلام» في فعاليات الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة» (30×30)، حيث أعدت على مدار 30 يوماً سلسلة من الفعاليات المتنوّعة، التي تحفز مختلف قطاعات وأقسام وإدارات المؤسسة على القيام بممارسات رياضية مختلفة تركز على اللياقة البدنية والذهنية، وتحفز على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، حيث أتاحت الفعاليات الفرصة أمام جميع الموظفين لممارسة تمارين وأنشطة رياضية متنوّعة، من بينها: اليوغا والجري وتمارين التمدد، التي تتناسب مع مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

وأكد المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات، عبدالواحد جمعة، حرص «دبي للإعلام» على دعم كل المبادرات الحكومية، ومن بينها مبادرة «تحدي دبي للياقة»، والسعي إلى تحقيق أهدافها.

. شاركت «دبي للإعلام» في الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة» (30×30) بفعاليات رياضية متنوّعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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