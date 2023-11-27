الامارات | العين يلاحق الوصل.. وعجمان «يفرح» في خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا العين آماله في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن حقق فوزاً مهماً خارج قواعده على حساب مستضيفه شباب الأهلي 3-0، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في ختام المرحلة الثامنة من المسابقة.

وأنهى الزعيم الشوط الأول متقدّماً بهدفين حملا توقيع التوغولي، لابا كودجو (9)، والأرجنتيني، ماتياس بالاسيوس (23). وعاد لابا كودجو ليضيف الهدف الثالث لفريقه من ضربة جزاء (82)، ليرفع العين رصيده إلى 18 نقطة، متقدّماً للمركز الثاني بفارق نقطتين عن الوصل صاحب الصدارة، فيما تراجع شباب الأهلي للمركز الثالث، بعدما تجمّد رصيده عند 17 نقطة.

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة من الفريقين، وكان فريق العين هو الطرف الأفضل، فيما لم يتمكّن شباب الأهلي من الاستفادة من الفرص التي سنحت له في بعض المناسبات، والتي أهدر أغلبها مهاجمه البرازيلي ماتيوساو.

وفي مباراة ثانية نجح عجمان في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، على حساب مستضيفه خورفكان 2-1.

وافتتح المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو أهداف عجمان (27)، لكن أصحاب الأرض لم يتأخروا كثيراً في إدراك التعادل بواسطة البرازيلي تياغو دي ليونكو (34)، من ركلة جزاء، ونجح البرتقالي في خطف هدف الفوز بواسطة التونسي هيكل الشيخاوي (61).

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة اتحاد كلباء وضيفه النصر على استاد كلباء، وهو التعادل السلبي الوحيد في الجولة، ليتقاسم الطرفان نقطتي المباراة التي رفعت رصيد أصحاب الأرض إلى ثماني نقاط في المركز العاشر، وهو نفس رصيد «العميد» في المركز التاسع بفارق الأهداف.