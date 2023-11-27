الامارات | «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية» تكرّم الفائزات في النسخة 11

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» فعاليات نسختها الـ11 بإقامة حفل تكريم لجميع لفائزات، في سبع بطولات رياضية متنوعة تضمنتها هذه النسخة.

شارك في هذه الدورة أكثر من 1000 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وتوج أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، الفائزات بالمراكز الأولى في جميع فئات سباق الدراجات الهوائية، الذي أسدل الستار على فعاليات الدورة، وأقيم في جزيرة نخلة ديرة.

وفازت ميرا مروان الفلاسي من شرطة دبي بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية فئة المواطنات لمسافة 20 كيلومتراً، وفي فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً فازت أنجليكا من مركز فيتش التدريبي، وفي الفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً فازت دراجات شرطة دبي بالمراكز الأولى الثلاثة، حيث حصدت مخابت أومتازنوفا المركز الأول، تلتها فالريا كونونينكو في المركز الثاني، وحلت رناتا سولتانوفا في المركز الثالث.

وفي منافسات بطولة الرماية التي أقيمت في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، فاز فريق ديوان سمو حاكم دبي المكون من جواهر التميمي ومروى مصطفى.

وفي سباق الجري الذي أقيم في مضمار ميدان لمسافة 4.5 كيلومترات، فازت رقية محمد من شركة طلبات في فئة المواطنات، وفي الفئة المفتوحة فازت خلود درويش من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وفي منافسات بطولة تحدي الحواجز، التي أقيمت في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات المكون من ميرا الفلاسي ومنى غضبان وزينب الهجران.

وفي منافسات بطولة الريشة لفئة المواطنات، فازت غدير الطاهري من بلدية دبي، وفي فئة المقيمات فازت أمريثا كوتيكريشنان من القنصلية الكندية في دبي.

وفي منافسات بطولة البادل التي أقيمت في نادي جست بادل بميناء راشد، فازت في فئة المواطنات كل من ميرة الفلاسي، وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات، وفي فئة المقيمات فازت جيسيكا لوكاس، ومريم الهاشمي من جست بادل.

وفي بطولة البولينغ في فئة المواطنات، فازت سارة الملا من بنك أبوظبي الأول، وفي فئة المقيمات فازت سمانثا حنان من شركة إيزي جينيريتور.