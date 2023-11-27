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ميدو ينتقد كولر بسبب السخرية من الصحفيين

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ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي بعد رده السلبي على الصحفي خلال مؤتمر مباراة ميدياما الغاني بأبطال أفريقيا.

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وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا"على قناة المحور: كولر كان حادًا بعض الشئ خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا".
 

وتابع: الأهلي فاز بثلاثية نظيفة، والصحفي طرح سؤالًا عاديًا يؤدي دوره المهني، والسؤال كان بخصوص المباراة، ومن حقه عليك إن تجديب عليه بإجابة مباشرة.
 

وأكمل: "إذا أردت أن تمتنع عن الإجابة، أفعل ذلك، ولكن يجب أن يكون الرد بدون تهكم، إذا كان الأمر في سويسرا سيكون الرد مختلف تمامًا".
 

واختتم ميدو: "لن تتمكن من الرد عليه بنفس الطريقة، حتى وإن كنت مديرًا فنيًا للمنتخب السويسري الأول".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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