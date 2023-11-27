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سبورتنج لشبونة يرفض عرض الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا

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ياسر رشاد - القاهرة - رفض نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عرض الزمالك لتقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، التي تبلغ مليون و 400 ألف دولار.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك كان يريد دفع نصف القيمة وتقسيط النصف الآخر، لكن النادي البرتغالي يرفض تماما، رغم هناك وساطة كبيرة من روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني وفينجادا".

وأضاف: "هناك عرض جديد من الزمالك لتسوية القضية وهو دفع 70% من المبلغ كاش حوالي مليون دولار، مع تقسيط المبلغ المتبقي".

وواصل: "كل ما يتردد عن مفاوضات الزمالك البرتغالي باولو مينزيس المدير الفني لنادي النجمة اللبناني غير صحيح، ومعتمد جمال مستمر حتى شهر يناير، وهناك اسماء كثيرة مطروحة".

وأكد: "الزمالك رفض فكرة التفاوض على رحيل أي لاعب، وناصر منسي تلقى عروضا كثيرة منها عرض البنك الاهلي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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