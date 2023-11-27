رضا عبد العال: كولر قضى على أحمد عبد القادر

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على الفوز الذي حققه النادي الأهلي مساء أمس بثلاثية نظيفة أمام ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل مسؤولية تراجع آداء الفريق وتأخر الفوز رغم تواضع مستوى فريق ميدياما الغاني، كما أن هناك علامة استفهام كبيرة حول التشكيل الذي بدأ به المباراة، وخاصًة إبقاء بيرسي تاو على مقاعد البدلاء.

وأَضاف: مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي "قضى" على أحمد عبد القادر، رغم أن اللاعب يتمتع بإمكانيات فنية عالية ولديه حلول فردية مميزة، وجميع اللاعبين حصلوا على الفرصة، لكن المدرب يحب ويكره.

وتابع: أتعجب من صفقة الفرنسي أنتوني موديست وانضمامه للأهلي، ولابد من محاسبة صاحب فكرة التعاقد معه، فاللاعب غير جاهز بدنيًا وغير قادر على العطاء، ولن يثبت جدارته، وأتمنى أن يحصل صلاح محسن على الفرصة في المباريات القادمة".