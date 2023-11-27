فرج عامر: توسلت للخطيب لضم أحمد عبد القادر لسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إن أحمد عبد القادر لاعب الأهلى من نجوم الساحة فى الفترة الحالية مؤكداً أنه معجب بإمكانياته وهذا ما دفعه للتوسل إلى الخطيب رئيس النادى الأهلى لضمه فى وقت سابق على سبيل الإعارة.

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أضاف فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مع الكابتن مجدى عبد الغنى :"أحمد عبد القادر أصبح نجما كبيرا ومرتبه خارج إمكانياتنا ومن الصعب ضمه فى الفترة القادمة وأصبح فئة أولى فى القلعة الحمراء".

وواصل:" ضمينا أحمد عبد القادرة فى سن صغير وظهر بشكل قوى فى سموحة،وراتبه ألان فى القلعة الحمراء من الفئة الاولى ولا نية للحصول عليه مرة أخرى على سبيل الإعارة".

وتابع رئيس نادى سموحة:" طلبت ضم معتز محمد مواليد 2005 فى الأهلى لكن الخطيب رفض لأن كولر المدير الفنى لفريق الأهلى متمسك بخدماته".