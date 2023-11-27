التعادل يحسم قمة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهت قمة إنتر ميلان ويوفنتوس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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وتقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 27 من عمر المباراة، ثم تعادل لاوتارو مارتينيز لانتر ميلان في الدقيقة 33 من زمن اللقاء.

وبهذة النتيجة يواصل إنتر ميلان احتلاله صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة.