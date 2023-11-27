مدرب النصر السعودي يستبعد العمري عن مواجهة بيرسبوليس

قرر لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، استبعاد عبدالاله العمري، عن مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ويلتقي النصر السعودي بنظيره بيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الأحد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا.. قائمة أجانب الاتحاد السعودي أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

وأوضحت صحيفة الرياضية في تقرير لها صباح اليوم الإثنين، أن لويس كاسترو قرر إراحة عبد الإله العمري، عن لقاء اليوم الإثنين أمام بيرسبوليس الإيراني.

ويدخل النصر السعودي المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد بيرسبوليس الإيراني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.