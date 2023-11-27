حقيقة خلاف كولر مع مهاجم الاهلي

انتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة، عن دخول الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في صدام مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال اللقاء الأخير أمام ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “+90″، أنه لا توجد أي خلافات بين مارسيل كولر، وبيرسي تاو، مهاجم القلعة الحمراء، كما تردد.

وكانت هناك تقارير أكدت عدم رغبة بيرسي تاو في التدرب عقب مباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفع المدرب إلى توقيع عقوبة مالية عليه.

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وأشار إلى أن بيرسي يعاني من إصابة في الوقت الحالي بكدمة والتي تعرض لها خلال آخر المباراة، وبالتالي أذن له كولر بعدم التدرب مع اللاعبين.

وأوضح اللاعب الجنوب إفريقي، تواجد بشكل طبيعي في تدريبات أمس الأحد وفي صالة الجيم ولم يتغيب.

وكان الاهلي قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره ميدياما الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.