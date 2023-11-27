الاتفاق السعودي يطلب ضم لاعب وسط النصر

طلب ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، التعاقد مع لاعب وسط النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن مختار علي، لاعب وسط فريق النصر السعودي، مطلوب في الاتفاق بطلب من جيرارد.

مختار علي يلعب في الوقت الحالي في صفوف الفتح السعودي على سبيل الإعارة، حيث أنه انضم إلى الفريق الفتحاوي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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ويواجه فريق النصر السعودي نظيره بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل فريق النصر السعودي لقاء بيرسبوليس محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الفريق الإيراني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط