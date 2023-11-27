أفضل وأسوأ لاعب في تعادل يوفنتوس مع إنتر ميلان بقمة الدوري الإيطالي

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن أفضل وأسوأ لاعب في مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان، في قمة الدوري الإيطالي.

واستضاف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح يوفنتوس الأهداف في الدقيقة 27 عن طريق فلاهوفيتش، ثم تعادل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 33.

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وبحسب شبكة “سوفا سكور”، فإن لاوتارو مارتينيز، كان أفضل لاعب في صفوف إنتر ميلان والمباراة بتقييم 7.6، يليه ماركو تورام بـ7.4.

وحصل فيديريكو ديماركو، على أسوأ تقييم بين لاعبي الإنتر بـ6.6، يليه الثنائي يان سومر، وباريلا، بتقييم 6.7.

بينما كان الثنائي، فلاهوفيتش، وكييزا، أفضل لاعبي يوفنتوس في مباراة الفريق ضد الإنتر، بتقييم 7.3، بينما كان كامبياسو و نيكولوسي كافيليا، أسوأ ثنائي بـ6.4.