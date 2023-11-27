فيتوريا يفاضل بين 4 بدائل لـ محمد صبحي في منتخب مصر

يفاضل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بين 4 بدائل لـ محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، لضم أحدهم إلى معسكر الفراعنة المقبل.

وبات محمد صبحي، قريبًا من الغياب عن قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، بسب عقوبة الزمالك بإيقافه لمدة شهر، على خلفية أزمة معسكر مباراة زد.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، عن البدائل التي يراقبها فيتوريا، في حال لم يشارك صبحي مع الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

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وقال زاهر في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني على فضائية “أون تايم سبورت”، إن المدرب البرتغالي يفكر في إجراء تغيير بمركز حراسة المرمى مع منتخب مصر.

وأوضح أن صبحي خرج من حسابات فيتوريا في كأس أمم أفريقيا، حيث يضع محمد أبو جبل حارس البنك الاهلي، ضمن حساباته.

واستكمل:” هناك 3 آخرين على رادار فيتوريا، وهم محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، ومحمد عواد حارس الزمالك، بالإضافة إلى مصطفى شوبير، في حال حصل على فرصة مع الأهلي”.