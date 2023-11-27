إحصائيات مثيرة من قمة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

شهدت منافسات بطولة الدوري الإيطالي، مواجهة قوية بين يوفنتوس وإنتر ميلان، والتي حسمها التعادل الإيجابي.

واستضاف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح يوفنتوس الأهداف في الدقيقة 27 عن طريق فلاهوفيتش، ثم تعادل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 33.

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إحصائيات من مباراة يوفنتوس والإنتر

وسدد يوفنتوس 4 تسديدات بينهم تسديدة واحدة على المرمى، وبلغت نسبة استحواذه 34٪، ومرر اللاعبين 390 تمريرة بدقة وصلت إلى 82٪.

ووقع لاعبو اليوفي في 12 خطأ، وحصل على بطاقتين صفراوتين، وركلة ركنية وحيدة.

بينما استحوذ فريق إنتر ميلان، على مجريات اللقاء بنسبة 66٪، حيث سدد اللاعبين 8 تسديدات بينهم 4 على المرمى.

وقام اللاعبون بتمرير 750 تمريرة بدقة وصلت إلى 90٪، وارتكبوا 13 خطأ وحصلوا على بطاقة صفراء وحيدة، ولم يحصل على أي ركلة ركنية، ولم تشهد المباراة أي تسلل.