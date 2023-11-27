بعد عودته من الإصابة.. بيلينجهام يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قدم فريق ريال مدريد مباراة مثيرة ورائعة أمام قادش، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وحقق الريال الفوز على قادش بثلاثية نظيفة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

سجل ثلاثية ريال مدريد، رودريجو هدفين في الدقيقة 14،64، وجود بيلينجهام في الدقيقة 74، من زمن المباراة.

وعاد بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، للتسجيل مرة أخرى بعد إصابته في الكتف، ومغادرة معسكر المنتخب الإنجليزي في فترة التوقف الدولي الماضية.

وعزز بيلينجهام صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد تسجيله هدف الريال الثالث في مرمي فريق قادش

وإليكم قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز:

1 - جود بيلينجهام - ريال مدريد - 11 هدف

2 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد- 9 أهداف

3- بورخا مايورال - خيتافي - 8 أهداف

4- جيرارد مورينو – فياريال - 8 أهداف

5- أرتيم دوفبيك - جيرونا - 7 أهداف

6- ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد- 7 أهداف

8- أنتي بوديمير - أوساسونا - 7 أهداف

9- روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة - 7 أهداف

10- ميكيل أوريارزابال - ريال سوسيداد - 7 أهداف