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بعد عودته من الإصابة.. بيلينجهام يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قدم فريق مباراة مثيرة ورائعة أمام قادش، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الممتاز.

وحقق الريال الفوز على قادش بثلاثية نظيفة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

سجل ثلاثية ريال مدريد، رودريجو هدفين في الدقيقة 14،64، وجود بيلينجهام في الدقيقة 74، من زمن المباراة.

وعاد بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، للتسجيل مرة أخرى بعد إصابته في الكتف، ومغادرة معسكر المنتخب الإنجليزي في فترة التوقف الدولي الماضية.

وعزز بيلينجهام صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد تسجيله هدف الريال الثالث في مرمي فريق قادش

وإليكم قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز:

1 - جود بيلينجهام - ريال مدريد - 11 هدف

2 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد- 9 أهداف

3- بورخا مايورال - خيتافي - 8 أهداف

4- جيرارد مورينو – فياريال - 8 أهداف

5- أرتيم دوفبيك - جيرونا - 7 أهداف

6- ألفارو - أتلتيكو مدريد- 7 أهداف

8- أنتي بوديمير - أوساسونا - 7 أهداف

9- روبرت ليفاندوفسكي – - 7 أهداف

10- ميكيل أوريارزابال - ريال سوسيداد - 7 أهداف

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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