شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الصيد فى مؤجلات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الصيد ضمن مؤجلات الجولة الأولى بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 ، والتى تم تأجيلها بسبب مشاركة لاعبات الصيد مع منتخب الشاطئية فى كأس العالم بتايلاند .

وشهدت الجولة الماضية فوز كل من، الشمس على وادى دجلة والصيد على دلفى 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0 وسموحة على الزهور 3/0 والمقاولون على 6 أكتوبر 3/1 والزمالك على سبورتنج 3/1 .

وأقيمت على مدار الاثنين الماضى مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

شهدت الجولة السادسة ، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.