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الأهلى يواجه الصيد فى مؤجلات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الصيد ضمن مؤجلات الجولة الأولى بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 ، والتى تم تأجيلها بسبب مشاركة لاعبات الصيد مع منتخب الشاطئية فى كأس العالم بتايلاند .

وشهدت الجولة الماضية فوز كل من، الشمس على وادى دجلة والصيد على دلفى 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0 وسموحة على الزهور 3/0 والمقاولون على 6 أكتوبر 3/1 والزمالك على سبورتنج 3/1 .

وأقيمت على مدار الاثنين الماضى مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

 

شهدت الجولة السادسة ، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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