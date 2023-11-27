شكرا لقرائتكم خبر عن مكادى يصرف مكافآت لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بترول أسيوط بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي مكادي برئاسة أحمد الصحيفي، صرف مكافأة مالية للاعبين قبل مواجهة بترول أسيوط في الجولة العاشرة من دوري المحترفين، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعد نجاح الفريق في تحقيق انتصارين متتاليين أحدهما في الجولة التاسعة على فريق القناة والتالي على نادي أسوان في الدور التمهيدي الثاني من كأس مصر.

وفي سياق آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مكادي التدريبات الجماعية، الأحد عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، استعداداً لمواجهة بترول أسيوط في الجولة العاشرة من دوري المحترفين والمقرر إقامتها في 29 من الشهر الجاري.