موعد مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة بالدوري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويغيب محمود كهربا مهاجم الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

موعد مباراة الأهلى وسموحة بالدوري

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

آخر ظهور للأهلى فى الدوري

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى القادمة

وينتظر النادي الأهلي مباريات قوية بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، عدة مباريات قوية، حيث يلعب المارد الأحمر في الدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، ويطير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي في كأس العالم للأندية، الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي و أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة القوية.

مواعيد مباريات الاهلى

1-الأهلي وسموحة

الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

2 - يانج أفريكانز والأهلي

السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

3 - زد و الأهلي

الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

4 - الأهلي و شباب بلوزداد

السبت 9 ديسمبر - إستاد القاهرة - في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

على أن يسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.