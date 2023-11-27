شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يستأنف معسكره اليوم استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المنتخب الوطني للجودو معسكره المغلق اليوم، الاثنين، فى المركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب الجودو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى المقرر لها يناير المقبل في البرتغال، ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويستهدف اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق على، تأهيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد الجودو، تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل، موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك بمقر دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 وخطة النشاط للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة للعام المالي 2023/2024.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

5- النظر في طلبات أو مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي وردت وقدمت كتابيا إلى المدير التنفيذي للاتحاد في المواعيد المحددة قانونا.

6- اعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.