بطولة ألمانيا: الكرواتي بييلتسا مدرباً جديداً لأونيون برلين

الرياص - اسماء السيد - برلين: أعلن نادي أونيون برلين المتعثر والذي يواجه خطر الهبوط من الدوري الالماني لكرة القدم تعيين المدرب نيناد بييلتسا للاشراف عليه خلفًا للسويسري أورس فيشر المُقال.

وبعدما انهى أونيون برلين الموسم الماضي من الدوري الالماني في المركز الرابع ليتأهل الى دوري أبطال أوروبا، يعيش اليوم وضعا حرجا حيث يقبع في المركز السابع عشر قبل الاخير بسبع نقاط من 12 مباراة.

وقال المدرب الكرواتي البالغ من العمر 52 عاماً في بيان أصدره النادي "أونيون ناد يدار بشكل جيد للغاية في أحد أفضل الدوريات الأوروبية".

وأضاف "مهمتي هي قيادة الفريق للخروج من الفترة الصعبة وإظهار نقاط قوته مرة أخرى".

بعد مسيرة طويلة كلاعب تنقل فيها بين ألمانيا، إسبانيا، النمسا وكرواتيا، بدأ بييلتسا مسيرته التدريبية وأشرف على فريق فولفسبورغ أي سي النمسوي الذي قاده من الدرجة الثالثة الى الاولى، ثمّ تولى تدريب أوستريا فيينا النمسوي في دور المجموعات من دوري الابطال للمرة الاولى على الاطلاق.

وكمدرب لدينامو زاغرب الكرواتي بين 2018 و2020، فاز بييلتسا بلقب الدوري المحلي، الكأس وكأس السوبر.

وبعد خمسة اعوام ونصف العام قضاها فيشر على رأس الفريق، صعد اونيون للمرة الاولى في تاريخه الى دوري النخبة ونجح في قيادته الى دوري الابطال. ا