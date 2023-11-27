رودريغو.. رجل المهمات الصعبة بأهداف عنوانها الظاهرة رونالدو

لعب النجم البرازيلي، رودريغو، دوراً أساسياً في تحقيق ناديه ريال مدريد انتصاراً مستحقاً على مُضيفه قادش بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي جمعت بينهما في ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



رودريغو لم يكن ضمن خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قرر وضع البرازيلي على مقاعد البدلاء، والاعتماد على النجم إبراهيم دياز في المواجهة ضد قادش، لكن كل شيء تغير في اللحظات الأخيرة، بسبب الوعكة الصحية التي عانى منها دياز، قبل دقائق قليلة من بداية اللقاء، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.



ورغم أن رودريغو (22 عاماً) عاد من رحلته المرهقة مع منتخب البرازيل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، التي خاض فيها مواجهتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، لكن مهاجم ريال مدريد أثبت للجميع، بأنه رجل المهمات الصعبة، وسلاح يعتمد عليه المدرب كارلو أنشيلوتي.



وقدم رودريغو لوحة فنية خالصة في الهدف الأول، الذي سجله في الدقيقة الـ14 لصالح ريال مدريد، بعدما استعرض مهارته الفنية، وأعاد إحياء ذاكرة الجماهير بالأهداف، التي كان يحرزها الظاهرة رونالدو أسطورة منتخب البرازيل.



ولم يتراجع رودريغو نهائياً، بل واصل استعراض ونثر سحره فوق أرضية الملعب، ليعود مرة أخرى إلى التلاعب بمنافسيه في قادش، ويضع الكرة في شباك حارس المرمى، الذي عجز عن التصدي لها في الدقيقة الـ64.



وأثبت رودريغو للمدرب كارلو أنشيلوتي أنه قادر على تعويض غياب مواطنه فينيسيوس جونيور، الذي تعرض لإصابة خطرة مع منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، ولن يعود للملاعب حتى شهر فبراير/شباط القادم.



وحصل رودريغو على شهادة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اختارته أفضل لاعب في المواجهة التي انتصر فيها ريال مدريد على قادش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وعادت فيها كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي بشكل مؤقت إلى الصدارة، برصيد 35 نقطة.



(العربي الجديد)