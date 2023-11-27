شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال صفحة مباراة أبو سليم الليبى التى أقيمت مساء أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية، وذلك من أجل خوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام مودرن فيوتشر.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من زد بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.