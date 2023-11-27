شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويستعد الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويغيب محمود كهربا مهاجم الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، في مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.