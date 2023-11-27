شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخطر الزمالك بتحويل مايا ممدوح للتحقيق اليوم وإيقافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة ، نادى الزمالك بتحويل مايا ممدوح لاعبة فريق السيدات للتحقيق اليوم الاثنين أمام الشئون القانونية مع إيقافها لحين الانتهاء من التحقيقات بعد مخالفة لوائح الاتحاد و السفر دون الحصول على إذن .

حول مسئولو اتحاد الكرة الطائرة شكوى الزمالك ضد اللاعبة مايا ممدوح لاعبة فريق السيدات بالقلعة البيضاء للجنة شئون اللاعبين واللجنة القانونية للاتحاد.

وأكد مصدر مسئول فى اتحاد الكرة الطائرة أن عقوبة اللاعبة ستصدر وفقا للوائح التى تنص على إيقاف اللاعبة الدولية التى تغادر دون البطاقة الدولية الخاصة بها، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات.

وتقدم مسئولو نادى الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة الطائرة ضد اللاعبة مايا ممدوح لاعبة فريق السيدات لسفرها مؤخرا إلى السعودية وخوض مبارة مع الهلال السعودى دون إخطار النادى بشكل رسمى، فضلا عن انقطاعها عن التدريب.

وتغيبت اللاعبة عن تدريبات الزمالك بشكل مفاجئ، رغم تحضير الفريق لخوض مباراة قوية ضد سبورتنج، وتم التواصل معها من قبل الجهاز الفنى فوجئوا بإغلاق هاتفها، وطالب مسئولو الزمالك اتحاد الطائرة بضرورة إيقافها وتحويلها للتحقيق.