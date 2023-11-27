شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة هونج كونج للاسكواش بمشاركة 28 مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم بطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة بوجود 28 لاعباً، بواقع 12 في منافسات الرجال و16 في منافسات السيدات.

وجاءت قائمة المصريين المشاركين في منافسات الرجال كالتالي: كريم الحمامي، عمر مسعد، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، محمد الشربيني، علي أبو العينين، مصطفى عسل، يوسف سليمان، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، وعلي فرج.

بينما في منافسات السيدات تشارك كل من: فيروز أبو الخير، كنزي أيمن، مريم متولي، هنا معتز، سنا إبراهيم، سلمى الطيب، هنا رمضان، نادين شاهين، زينة ميكيوي، نور أبو المكارم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، ونور الشربيني.

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.