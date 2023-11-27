موقف تمبكتي من المشاركة في ديربي الهلال ضد النصر بعد الإصابة

كشفت صحيفة الرياضية، عن موقف حسان تمبكتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مباراة ديربي الرياض أمام نظيره النصر.

وأوضح صحفية الرياضية، أنه من المرجح غياب حسان تمبكتي عن مواجهة النصر، بعد أن تعرض للإصابة مؤخرًا.

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن عن إصابة حسان تمبكتي في عضلة الساق الخلفية، والتي تعرض لها خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام الحزم التي فاز فيها الزعيم بتسعة أهداف مقابل لا شيء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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كما أوضحت أنه حتى الآن لم يتحدد جاهزية محمد العويس، حارس مرمى الهلال لمواجهة النصر من عدمها.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال بنظيره النصر، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الهلال سوف يحل ضيفًا على نظيره نافباخور، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين.