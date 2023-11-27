لاوتارو مارتينيز ينضم لقائمة استثنائية مع إنتر ميلان

انضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لقائمة استثنائية مع فريقه إنتر ميلان، بعد هدفه الذي أحرزه في شباك يوفنتوس ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ونجح لاوتارو مارتينيز، في خطف نقطة ثمينة لفريق إنتر ميلان، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

واستضاف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

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وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح يوفنتوس الأهداف في الدقيقة 27 عن طريق فلاهوفيتش، ثم تعادل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 33.

ورفع مارتينيز رصيده من الأهداف إلى 13 هدفًا خلال الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه أوليفيه جيرو.

وطبقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن لاوتارو سجل 27 هدفًا بالدوري الإيطالي خلال عام 2023، ليصبح ثالث لاعب من إنتر ميلان يفعل ذلك.

وأوضحت أنه سبق لاوتارو لاعبين فقط من إنتر ميلان سجلا أهداف أكثر في عام واحد بالدوري الإيطالي، وهم كريستيان فييري 28 هدفًا في 2001، ودييجو ميليتو 28 هدفًا في 2012.