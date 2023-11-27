نجم مانشستر سيتي يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

أبدى البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موافقته على الانتقال إلى صفوف الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وكشف الصحفي الرياضي علي العنزي، أن دي بروين موافق على الانتقال لدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتويه، مشيرًا إلى أن صندوق الاستثمار يضعه كهدف رئيسي للتعاقد معه.

وأصبح دي بروين منفتحًا على مناقشة العروض التي سوف تصل إليه من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير المقبل.

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وكان ارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي، حسب تأكيد وسائل الإعلام والصحف العالمية.

ويستعد فريق النصر السعودي لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد بيرسبوليس الإيراني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط