مفاجأة.. الاهلي ينافس صن داونز على ضم مهاجم ميدياما

فجرت تقارير صحفية غانية، مفاجأة مدوية بخصوص منافسة النادي الاهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، على التعاقد مع مهاجم ميدياما الغاني.

وأفادت التقارير، بأن النادي الاهلي يراقب الغاني جوناثان سواه، مهاجم ميدياما الغاني، للظفر بخدماته خلال الفترة المقبلة، بعد ظهوره بشكل جيد مع فريقه.

وبحسب صحيفة “غانا سوكر نت”، فإن الاهلي يتنافس على ضم جوناثان مهاجم ميدياما صاحب الـ23 عامًا.

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وأوضحت أن القلعة الحمراء دخلت سباق التعاقد مع المهاجم، رفقة بيراميدز، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب أفريقي، حيث أن الثنائي مهتم بخدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاهلي كشف عن اهتمامه بضم مهاجم ميدياما، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الفريقين، في ظل امتلاكه قدرات عالية، كما يجيد ضربات الرأس.

وينتهي عقد جوناثان مع ميدياما الغاني في 2025 المقبل، حيث قام فريقه في الموسم الماضي، للفوز بلقب الدوري الغاني، حيث سجل 12 هدفًا في 18 مباراة، وانضم إلى منتخب غانا في معسكر سبتمبر الماضي.