انتهت.. علي معلول يرحل عن الاهلي في نهاية الموسم

فجر الإعلامي أمير هشام، مفاجأة مدوية بخصوص رحيل التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الاهلي، في نهاية الموسم الحالي، حيث تداولت أنباء عن اتجاه في القلعة الحمراء لعدم تجديد عقده.

وقال هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن هناك اتفاق ضمني بين الاهلي وعلي معلول، بالاكتفاء بالمدة التي قضاها التونسي مع النادي.

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وأوضح، إن ظهير أيسر الاهلي، يمتلك عدة عروض خارجية من الخليج وتحديدًا قطر.

وأشار إلى أن هناك رغبة من جانب النادي، بعدم التجديد لـ معلول في حالة التعاقد مع ظهير أيسر جديد، والاكتفاء بتلك الفترة.

وأضاف، بأن الاتفاق بين الطرفين هو رحيل اللاعب عقب نهاية عقده هذا الموسم وإقامة حفل كبير تقديرًا له على مسيرته.

واختتم، بأن الاتفاق يتضمن عودة علي معلول إلى الاهلي بعد ذلك عقب نهاية مسيرته لأي منصب قيادي داخل النادي مستقبلًا.