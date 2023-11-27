لاعب أبو سليم عن تصريح شيكابالا :” حسبي الله ونعم الوكيل “

كشف عبدالمنعم عكاشة، لاعب فريق نادي أبو سليم الليلة، عن حقيقة التصريحات التي نسبها البعض له بخصوص قائد الزمالك، محمود شيكابالا.

الزمالك استهل مشواره في مجموعات الكونفدرالية بفوز شاق على حساب أبو سليم الليبي بملعب برج العرب، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، مساء الأحد.

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وقال عكاشة مدافع أبو سليم:” الزمالك فريق كبير وشيكابالا نجم مميز، ولكني لم أصرح مطلقًا أنني أعشقه”.

مدافع أبو سليم ينفي التغني بقائد الزمالك

وأوضح عبر قناة أون تاسم سبورتس:” أحترم شيكابالا، ولكن لم تخرج مني تصريحات على لساني أقول فيها أني أعشق قائد الزمالك، وحسبي الله ونعم الوكيل في من نسب تلك التصريحات لي”.

واستنكرت الجماهير الليبية التصريحات التي نسبها بعض الاعلاميين لعكاشة قبل انطلاق مباراة الأمس.

وتضم مجموعة الفارس الأبيض في الكونفدرالية كل من ساجرادا الأنجولي وأبو سليم و سوار الغيني.

وحصد أبناء ميت عقبة النقاط الثلاثة الأولى في مجموعات الكونفدرالية بعد التفوق على بطل ليبيا، قبل خوض الجولة الثانية ضد سوار الغيني.

ويلعب الزمالك ضد فيوتشر مساء الأربعاء القادم بمنافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.