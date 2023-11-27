إحالة أحمد حسام ميدو للجنة الانضباط في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف أحمد حسام ميدو عن قيام اتحاد الكرة المصري بمخاطبة للخضوع للتحقيق في لجنة الانضباط.

وقال "ميدو"، عبر برنامجه "الريمونتادا، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، إنه تلقى رسالة من اتحاد الكرة عبر تطبيق واتساب، من أجل الخضوع لجلسة تحقيق في لجنة الانضباط بناء على شكوى مقدمة من احد أعضاء اتحاد الكرة.

وأكد أنه لا يعلم سبب الشكوى المقدمة ضده هل لكونه مدرب سابق أم إعلامي رياضي، معقبًا: "سياسة تكميم الأفواه هل تفيد في الوقت الحالي؟.. أمر غريب، احنا بنور الطريق لكم، لكن في الناس اللي بتفكر في اتحاد الكرة"

وأضاف، قائلًا:"أنا مستغرب لأن الشكوى مش مقدمة من المجلس الأعلى للإعلام وقتها كنت هقول حاضر وتمام وهتخضع للتحقيق، لكن اتحاد الكرة معرفش يعمل كدة عشان انا مقولتش حاجة غلط إعلاميًا".

واختتم قائلًا: "أنا حزين لطريقة تفكير اتحاد الكرة وهحترمه وهبعت المحامي الخاص بي للجنة الانضباط".