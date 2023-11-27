شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات الجولة العاشرة.. صراع رباعى على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس 4 أندية على صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين لهذا الموسم، بعد مرور 9 جولات من المسابقة، ويعتلى حرس الحدود الصدارة برصيد 17 نقطة، متفوقاً على الثلاثى وادى دجلة وبتروجت وغزل المحلة بفارق الأهداف.

جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات الجولة العاشرة

1 حرس الحدود 17 نقطة

2 وادى دجلة 17 نقطة

3 بتروجت 17 نقطة

4 غزل المحلة 17 نقطة

5 لافيينا 15 نقطة

6 بترول أسيوط 15 نقطة

7 أبو قير للأسمدة 14 نقطة

8 راية 13 نقطة

9 القناة 12 نقطة

10 طنطا 12 نقطة

11 مكادى 12 نقطة

12 السكة الحديد 12 نقطة

13 دكرنس 12 نقطة

14 بروكسى 12 نقطة

15 الاتصالات 11 نقطة

16 أسوان 11 نقطة

17 النجوك 6 نقاط

18 مصر المقاصة 6 نقاط

19 جمهورية شبين 5 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط

وتنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة بدورى المحترفين حيث يستضيف النصر للتعدين نظيره بتروجت بملعبه بأسوان فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الساعين نحو إيقاف نزيف النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم الذين وضعوا أنفسهم فيه منذ انطلاق المسابقة، بينما يحاول بتروجت العودة للانتصارات من جديد من أجل العودة للصدارة والتى فقدها لصالح حرس الحدود بفارق الأهداف بعد التعادل الأخير أمام السكة الحديد بهدف لمثله فى الجولة الماضية.

ويدخل النصر للتعدين المباراة فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط، حيث خاض الفريق 9 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل مثله، بينما خسر 7 مباريات، احرز لاعبوه 8 أهداف ومنى مرماه بـ23 هدفا ويعد أضعف خط دفاع بالمجموعة.

فى الوقت نفسه يدخل بتروجت المباراة وفى جعبته 17 نقطة فى المركز الثالث للمسابقة بفارق الأهداف عن حرس الحدود ووادى دجلة أصحاب المركزين الأول والثانى، حيث خاض 9 مباريات، فاز فى 5 وتعادل 2 وخسر 2، أحرز لاعبوه 13 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف.