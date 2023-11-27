شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد، الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق هناك.

ويعقد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، اجتماعاً مع لاعبيه لحثهم على استعادة الانتصارات فى مواجهة بيراميدز المقبلة. ويطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها استمرار نزيف النقاط.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

ويستعين إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، بمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر والتي فاز بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الاصلى للمباراة حتى يستكشف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري.

وسبق لإيهاب جلال تدريب فريق بيراميدز ولكنه يرغب فى الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السماوى الذى أجري تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية قبل إنطلاق الموسم الجاري.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.