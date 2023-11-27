شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، صفحة مواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الأفريقية، ليبدأ الفارس الأبيض الاستعداد بقوة لمواجهة صعبة ومرتقبة في مسابقة الدورى المصرى، والتي ستكون أمام مودرن فيوتشر، والمقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد السلام، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري Nile.

وشدد معتمد جمال على ضرورة التركيز فى تلك المباراة الهامة نظرًا لقوة الخصم، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط تدفع الزمالك للأعلى في جدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويحتل الزمالك العاشر برصيد 8 نقاط.

واستضاف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، نظيره أبو سليم الليبى، أمس الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.