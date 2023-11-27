في ذكرى نهائي القرن.. كيف أغضب الشوالي جماهير الزمالك؟

انتصار ثمين حققه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على حساب ضيفه أبو سليم، في مستهل مشوارهما بمرحلة المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.

وجنى الزمالك النقاط الثلاثة الأولى له في مجموعته بالكونفدرالية برأسة يوسف أوبامام التي سكنت مرمى بطل ليبيا في مباراة احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأثار المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، غضب جماهير الزمالك بسبب قائد الفريق محمود شيكابالا، خلال تعليقه على مواجهة أبو سليم.

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الشوالي يداعب شيكابالا بتعليق ساخر

وأطاح شيكابالا خلال شوط المباراة الأول بالكرة عاليًا، وهو في محاولة للتسديد على مرمى المنافس، ليعلق الشوالي :” هذه الكورة فيها 16 عصفور و 35 حمامة يا شيكا”.

وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لخسارة نادي الزمالك نهائي القرن الأفريقي أمام غريمه التقليدي الأهلي، عبرت جماهير ميت عقبة عن غضبها من سخرية الشوالي من تسديدة قائدها في مواجهة أبوسليم.

وعلى الرغم من أن المعلق التونسي أراد مداعبة شيكابالا، الذي تغنى بإسمه خلال عدد كبير من المباريات التاريخية، إلا أن الأمر أحبط أنصار ميت عقبة.

وتغنى الشوالي بقائد الزمالك بعد دقائق من تلك التسديدة مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين الذي استمتع بمهاراتهم و أنه أسطورة لن تنته.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه سوار الغيني في الثالث من ديسمبر المقبل في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.