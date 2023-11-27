شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع عصر اليوم لاعتماد محضر الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، فى الثالثة عصر اليوم الاثنين، اجتماعاً من أجل اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية التي عُقدت يومى 17 و18 نوفمبر الجاري.

ويناقش مجلس الأهلي، فى اجتماع اليوم، عدة موضوعات وملفات أخرى خاصة بالنادي على الصعيدين الرياضي والإداري، واستعرض التنسيق لرحلة الفريق إلى تنزانيا، حيث تقرر سفر الفريق إلى تنزانيا بطائرة خاصة من أجل مواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وقرر المجلس تكليف محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق فى تنزانيا.

وفاز الأهلي على ميدياما الغاني أمس الأول، السبت، بثلاثية نظيفة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الوداد المغربي في نهائي النسخة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز يوم 2 ديسمبر المقبل في تنزانيا في الجولة الثانية ، علماً بأن الفريق التنزاني خسر في الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.

ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي والتي أقيمت على مدار يومي الجمعة السبت الماضيين، حيث لم يحضر سوى 2032 في اليوم الأول ( 17 نوفمبر ) ولم يحضر في اليوم الثاني ( 18 نوفمبر) سوى 3034 عضوًا، وكان من المقرر أن يسجل 5 آلاف عضو في اليوم الثاني من أجل اكتمال النصاب القانوني.

وبناءً على عدم اكتمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، فقد تقرر تفويض مجلس إدارة القلعة الحمراء في مناقشة جدول الأعمال، واتخاذ ما يلزم بشأن النادي في الفترة المقبلة ووفقا للائحة النظام الأساسى فإن عدم اكتمال النصاب القانونى يمنح مجلس إدارة النادى تفويضا لاتخاذ القرارات الخاصة بجدول الأعمال للجمعية العمومية وإحالة الميزانية والحساب الختامى للجهاز المركزى للمحاسبات.