شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم ينتظر قرار الجهاز الطبي للمصرى قبل يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب النادي المصري، قرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، لتحديد موقفه من العودة إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل، وذلك بعد تعافيه من إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بأحد المراكز الطبية بقطر.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة، والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وتم قيد اللاعب فى قائمة الانتظار بالمصري لاستغلال مكانه فى القائمة الأساسية لضم عدد من اللاعبين الأجانب.

ويواصل فريق الكرة الأول للنادي المصري، تدريباته باستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لخوض مباراة إنبي بالجولة السابعة من الدوري، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب فى الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق الأول من ديسمبر.

وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.