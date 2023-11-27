شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور والشحات وحامد فى القائمة الأولية للمنتخب استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن القائمة الأولية لمنتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا المقبلة أسماء الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي وثنائي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور، رغم قرار البرتغالي روي فيتوريا مؤخرا باستبعادهم من السفر إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون فى تصفيات كأس العالم.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 14 ديسمبر موعدا لإرسال القائمة الأولية للاعبين المشاركين في بطولة كاس الأمم الأفريقية لتضم 55 لاعبا فى البطولة المقرر انطلاقها 13 يناير المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

ويمتلك منتخبنا الوطني المصري، الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن المجموعات التالية: "المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو، والمجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق، والمجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا، والمجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا، والمجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا، والمجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.