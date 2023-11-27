شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات السفر إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الإداري بالنادي الأهلي على الانتهاء من الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأحمر إلى السعودية في ديسمبر المقبل، للمشاركة فى كأس العالم للأندية، والتى تستضيفها مدينة جدة فى منتصف الشهر المقبل.

ويسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل الانتهاء من كل الأمور الإدارية وتأشيرات السفر وكل الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الأراضي السعودية لخوض منافسات مونديال الأندية في مشاركته التاسعة بالمونديال والرابعة على التوالى، حيث سبق وحقق المركز الثالث مرتين في نسختي 2020 و2021 والمركز الرابع في نسخة 2022.