شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات السفر إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
ويسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل الانتهاء من كل الأمور الإدارية وتأشيرات السفر وكل الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الأراضي السعودية لخوض منافسات مونديال الأندية في مشاركته التاسعة بالمونديال والرابعة على التوالى، حيث سبق وحقق المركز الثالث مرتين في نسختي 2020 و2021 والمركز الرابع في نسخة 2022.
وينتظر النادي الأهلي مباريات قوية، بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، عدة مباريات قوية، حيث يلعب المارد الأحمر في الدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، ويطير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.
ويواجه الأهلي فى كأس العالم للأندية الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي فى المباراة الافتتاحية للبطولة القوية.مواعيد مباريات الاهلى
1-الأهلي وسموحة
الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز
2 - يانج أفريكانز والأهلي
السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
3 - زد و الأهلي
الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز
4 - الأهلي وشباب بلوزداد
السبت 9 ديسمبر - إستاد القاهرة - في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
على أن يسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.
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