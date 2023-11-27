شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عرضاً بـ9 ملايين جنيه لتجديد عقد محمد عواد.. واللاعب يرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك عرضًا جديدًا لتقديمه لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول، للتجديد مع القلعة البيضاء، حيث ينتهى عقد الحارس بنهاية الموسم الجارى 2023 – 2024، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال انتقالات يناير المقبل، الأمر الذى دفع مسئولي الزمالك لفتح ملف تجديد تعاقد اللاعب، خاصة فى ظل عرض محمد صبحى للبيع بعد أزمته الأخيرة بمغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة فريق زد إف سى، دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، ليتم معاقبته بالخصم من المرتب والإيقاف مع عرضه للبيع رفقة مصطفى الزنارى وأحمد فتوح.

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تقديم عرض جديد لمحمد عواد، تصل قيمته لـ 9 ملايين جنيه، لاسيما أن المجلس حدد سقف لرواتب اللاعبين ويرفض تخطى هذا الحاجز، ومن المنتظر أن يقدم مسئولو القلعة البيضاء عرض التجديد لمحمد عواد الفترة المقبلة، بعدما تم تخفيضه للنصف.

وحصل الحارس فى الموسم الأول بعقده الحالى على 10 ملايين و526 ألف جنيه، وفي الموسم الثاني حصل على 15 مليونا و438 ألف جنيه، والموسم الثالث 16 مليونا و774 ألف جنيه، والموسمين الرابع والخامس 18 مليون جنيه، فى كل منهما.