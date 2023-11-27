اخبار الرياضه

الزمالك يجهز عرضاً بـ9 ملايين جنيه لتجديد عقد محمد عواد.. واللاعب يرحب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عرضاً بـ9 ملايين جنيه لتجديد عقد محمد عواد.. واللاعب يرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك عرضًا جديدًا لتقديمه لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول، للتجديد مع القلعة البيضاء، حيث ينتهى عقد الحارس بنهاية الموسم الجارى 2023 – 2024، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال انتقالات يناير المقبل، الأمر الذى دفع مسئولي الزمالك لفتح ملف تجديد تعاقد اللاعب، خاصة فى ظل عرض محمد صبحى للبيع بعد أزمته الأخيرة بمغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة فريق زد إف سى، دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، ليتم معاقبته بالخصم من المرتب والإيقاف مع عرضه للبيع رفقة مصطفى الزنارى وأحمد فتوح.

 

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تقديم عرض جديد لمحمد عواد، تصل قيمته لـ 9 ملايين جنيه، لاسيما أن المجلس حدد سقف لرواتب اللاعبين ويرفض تخطى هذا الحاجز، ومن المنتظر أن يقدم مسئولو القلعة البيضاء عرض التجديد لمحمد عواد الفترة المقبلة، بعدما تم تخفيضه للنصف.

 

وحصل الحارس فى الموسم الأول بعقده الحالى على 10 ملايين و526 ألف جنيه، وفي الموسم الثاني حصل على 15 مليونا و438 ألف جنيه، والموسم الثالث 16 مليونا و774 ألف جنيه، والموسمين الرابع والخامس 18 مليون جنيه، فى كل منهما.

 

وكشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، أن اللاعب يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك، رغم تخفيض راتبه للنصف، حيث يرغب عواد في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وعدم الرحيل بنهاية تعاقده.

وأكد المصدر أن الحارس سيقوم بالتفاوض مع إدارة النادى من أجل رفع قيمة عقده ليصل لـ 12 مليون جنيه، موضحا أن عواد يرغب فى الاستمرار لكنه يرغب أيضًا فى عدم تخفيض راتبه لهذا الحد، الأمر الذى سيدفعه للدخول فى مفاوضات مع الإدارة البيضاء لرفع قيمة العرض المقدم.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا