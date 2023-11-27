شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عرضاً بـ9 ملايين جنيه لتجديد عقد محمد عواد.. واللاعب يرحب والان مع تفاصيل الخبر
واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تقديم عرض جديد لمحمد عواد، تصل قيمته لـ 9 ملايين جنيه، لاسيما أن المجلس حدد سقف لرواتب اللاعبين ويرفض تخطى هذا الحاجز، ومن المنتظر أن يقدم مسئولو القلعة البيضاء عرض التجديد لمحمد عواد الفترة المقبلة، بعدما تم تخفيضه للنصف.
وحصل الحارس فى الموسم الأول بعقده الحالى على 10 ملايين و526 ألف جنيه، وفي الموسم الثاني حصل على 15 مليونا و438 ألف جنيه، والموسم الثالث 16 مليونا و774 ألف جنيه، والموسمين الرابع والخامس 18 مليون جنيه، فى كل منهما.
وكشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، أن اللاعب يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك، رغم تخفيض راتبه للنصف، حيث يرغب عواد في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وعدم الرحيل بنهاية تعاقده.
وأكد المصدر أن الحارس سيقوم بالتفاوض مع إدارة النادى من أجل رفع قيمة عقده ليصل لـ 12 مليون جنيه، موضحا أن عواد يرغب فى الاستمرار لكنه يرغب أيضًا فى عدم تخفيض راتبه لهذا الحد، الأمر الذى سيدفعه للدخول فى مفاوضات مع الإدارة البيضاء لرفع قيمة العرض المقدم.
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