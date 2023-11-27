شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحدد 23 مليون جنيه لبيع مروان حمدى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط مجلس إدارة النادي المصري ألا يقل عرض بيع مروان حمدي مهاجم الفريق فى يناير المقبل عن 23 مليون جنيه، خاصة أن اللاعب انضم إلى المصري الموسم الماضي بنفس القيمة المادية قادماً من الزمالك.

وتلقى مروان حمدي عدة عروض محلية بعد عرضه للبيع، أبرزها من نادي سيراميكا، وكان المصري قد قرر عرض مروان حمدي للبيع بعد سلوكه تجاه جماهير المصري فى مباراة بيراميدز بالدوري، حيث قام اللاعب بالبصق على جماهير النادي البورسعيدي خلال عملية استبداله.

ويواصل فريق الكرة الأول للنادي المصري تدريباته باستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لخوض مباراة إنبي بالجولة السابعة من الدوري، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب فى الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق الأول من ديسمبر.

وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12.