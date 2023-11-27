شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقر على برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح برنامج إعداد منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا المقبلة، وتقرر أن يتوقف الدوري 2 يناير المقبل، على أن ينطلق معسكر المنتخب فى هذا اليوم.

ويخوض الفراعنة مباراة واحدة أو مباراتين مع منتخبات من أصحاب التصنيف الثاني في أفريقيا لم يتم تحديدها حتى الآن.

وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق، لذا قرر فيتوريا ان تصل بعثة مصر إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بثلاثة أيام.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.