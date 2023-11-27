شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لتعديل وتمديد عقد أكرم توفيق.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو الكرة بالنادي الأهلي لتعديل وتمديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، خلال الفترة القادمة، لاسيما أن عقد اللاعب ينتهي فى صيف 2025، ويرغب مسئولو القلعة في بقاء اللاعب لأطول فترة ممكنة، باعتباره من اللاعبين أصحاب الروح القتالية، ولا يبخل على الفريق بذرة عرق ومثال للروح القتالية داخل صفوف الأهلي.

وينوي مسئولو النادي تعديل القيمة المالية فى عقد أكرم توفيق خلال الفترة المقبلة، وأن يتم معاملته ضمن لاعبي الفئة الأولى، ويتم تعديل عقده لمدة ثلاث سنوات جديدة، لاسيما أنه من اللاعبين الجوكر الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل وسط الملعب والجبهة اليمنى وأحيانا الجبهة اليسرى وقلب الدفاع.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء مع الفريق الأحمر وتعديل القيم المالية للاعبين، بما يتناسب مع حجم عطائهم داخل المستطيل الأخضر، من أجل توفير حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر، عدم الانشغال اللاعبين بمسألة انتهاء عقودهم مع ناديهم والتركيز مع الفريق الأحمر.

ويستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.