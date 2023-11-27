شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لتعديل وتمديد عقد أكرم توفيق.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وينوي مسئولو النادي تعديل القيمة المالية فى عقد أكرم توفيق خلال الفترة المقبلة، وأن يتم معاملته ضمن لاعبي الفئة الأولى، ويتم تعديل عقده لمدة ثلاث سنوات جديدة، لاسيما أنه من اللاعبين الجوكر الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل وسط الملعب والجبهة اليمنى وأحيانا الجبهة اليسرى وقلب الدفاع.
ويعمل مسئولو النادي الأهلي على الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء مع الفريق الأحمر وتعديل القيم المالية للاعبين، بما يتناسب مع حجم عطائهم داخل المستطيل الأخضر، من أجل توفير حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر، عدم الانشغال اللاعبين بمسألة انتهاء عقودهم مع ناديهم والتركيز مع الفريق الأحمر.
ويستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
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