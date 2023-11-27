كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة غدا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء.

ومن المنتظر أن يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، اللمسات النهائية لخطة مواجهة سموحة خلال المران الختامي اليوم.

ويحتل النادي الأهلي صدراة الدوري المصري الممتاز، بالتساوي مع بيراميدز، برصيد 13 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وكان الأهلي حقق الفوز يوم السبت الماضي على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت على استاد السلام.