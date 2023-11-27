شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للتعدين يستضيف بتروجت فى مستهل مباريات الجولة الـ10 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة بدورى المحترفين، ويستضيف النصر للتعدين نظيره بتروجت بملعبه بأسوان فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الساعين لإيقاف نزيف النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم الذين وضعوا أنفسهم فيه منذ انطلاق المسابقة، بينما يحاول بتروجت العودة للإنتصارات من جديد من أجل العودة للصدارة والتي فقدها لصالح حرس الحدود بفارق الأهداف بعد التعادل الأخير أمام السكة الحديد بهدف لمثله في الجولة الماضية .

يدخل النصر للتعدين المباراة في المركز الأخير برصيد 4 نقاط ، حيث خاض الفريق 9 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل مثله ، بينما خسر 7 مباريات ، احرز لاعبوه 8 أهداف ومنى مرماه بـ23 هدفا ويعد أضعف خط دفاع بالمجموعة .

في الوقت نفسه يدخل بتروجت المباراة وفى جعبته 17 نقطة في المركز الثالث للمسابقة بفارق الأهداف عن حرس الحدود ووادى دجلة أصحاب المركزين الأول والثانى ، حيث خاض 9 مباريات ، فاز في 5 وتعادل 2 وخسر 2 ، أحرز لاعبوه 13 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف .

ويدرج السيد عيد المدير الفني لبتروجت أنه لا مفر في لقاء اليوم سوى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الضغط على المتصدرين واستعادة القمة خاصة وأن المنافس يعد أحد أقل الفرق التي حققت الفوز ، لذا فقد قام المدير الفني لبتروجت بعقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة الفوز وعدم الإستهانة بالمنافس للعودة للقاهرة بنقاط اللقاء .