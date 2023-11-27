شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تعديل موعد نهائي الكأس بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اتحاد الكرة ما يتردد حول إمكانية تعديل موعد نهائي كأس مصر للموسم 2022 – 2023 والذى يجمع بين الأهلى والزمالك.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا توجد نية لتغيير موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في 13 مارس المقبل، لأن الظروف والارتباطات تمنع تقديم موعد المباراة، خاصة إذا وصل الأهلي للمربع الذهبي فى مونديال الأندية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه حتى إذا لم يوفق الأهلي فى مونديال الأندية فلن يتم تغيير موعد نهائي الكأس، لأن لديه ارتباطات فى أفريقيا ثم كأس السوبر المصري للأبطال.