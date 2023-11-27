شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تعديل موعد نهائي الكأس بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا توجد نية لتغيير موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في 13 مارس المقبل، لأن الظروف والارتباطات تمنع تقديم موعد المباراة، خاصة إذا وصل الأهلي للمربع الذهبي فى مونديال الأندية.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه حتى إذا لم يوفق الأهلي فى مونديال الأندية فلن يتم تغيير موعد نهائي الكأس، لأن لديه ارتباطات فى أفريقيا ثم كأس السوبر المصري للأبطال.
وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما = على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.
وتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى بثلاثية دون رد.
وتوقفت مسابقة كأس مصر عند الدور قبل النهائي، في ظل ازدحام جدول المباريات، وسيتم استكمالها هذا الموسم، إلى جانب إقامة كأس مصر للموسم الجديد 2023-2024.
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