شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكانوي والكياك يحصد 12 ميدالية فى بطولة أفريقيا ويتأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب المصري للكانوي والكياك مشاركته فى البطولة الأفريقية للكانوي والكياك بنيجيريا، بعدما تأهلت اللاعبة سما فاروق إلى أولمبياد باريس 2024 وحصد 12 ميدالية، منها “ذهبية و6 فضيات و5 برونزيات”، وذلك بعد انتهاء البطولة الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والمقامة في مدينة أبوجا خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، وتشارك فيها 12 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار”.

وحصد الزوجي المختلط سما فاروق وعلي حسن المركز الأول وذهبية 500م كياك، حقق الزوجي محمد خالد وسهيل احمد المركز الثاني و فضية 500 م كياك ، فازت فرح هويدي بالمركز الثاني و فضية فردي 500م كانوي ، حققت اللاعبة سما فاروق فضية فردي 500 م كياك ، و حقق زوجي سيدات الكانوي المكون من فرح هويدي و ايه عبد الخالق فضية 500 م كانوي ، حصد زوجي السيدات سما فاروق و هنا حسين فضية 200م كياك ، حصد الزوجي فرح ايمن و محمد جوده فضية زوجي المختلط 200 م كانوي.كما حقق اللاعب علي حسن برونزية 1000 م كياك، و حصل زوجي الكياك المكون من يوسف ممدوح و حمزه ايمن علي برونزية 500 م كاياك , و حصل الزوجي يوسف ممدوح و لمار احمد علي المركز الثالث و برونزية زوجي مختلط 200 م كياك ، حققت اللاعبه فرح هويدي المركز الثالث و حصدت برونزية 200 م فردي كانوي. حقق سهيل احمد و حمزه ايمن المركز الثالث و برونزية 200م كياك.

تتكون البعثة المصرية من العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد رئيسا للبعثة، الكابتن أحمد وجدي مدربا، باسل تهامي إداريا، , عبد الحميد طارق فنيا، واللاعبين سما فاروق، محمود شوشة، محمد طارق، فرح هويدي، آية محمد، يوسف ممدوح، حمزة أيمن، سهيل أحمد، محمد خالد، علي حسن، إسلام هاني، محمد جمال، هنا محمد، لمار أحمد.